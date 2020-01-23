عباس علي العلي - من المسؤول عن ظاهرة الإرهاب وميلشيات الأحزاب؟ ح1

2020/01/23 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي من الظواهر التي رافقت الأحتلال الأجنبي للعراق بكل مسمياته وألوانه هو ظهور السلاح المنفلت خارج سيطرة السلطة بشكل غير مسبوق وإن كان في السابق ظاهرة ملحوظة ولكن في نطاق أجتماعي معتاد، أو ضمن حدود التمرد العسكري على السلطة من قبل تنظيمات سياسية عسكرية خرجت بعنوان المعارضة المسلحة، وبالتالي فكونها وفق هذا المنظور السياسي والأجتماعي فهي خارج مسئولية الدولة ليس لأنها فقط تحمل السلاح ولكن لأن السلطة لم تش......

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