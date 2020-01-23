شاهد : البرومو التشويقي للمسلسل الأضخم “نمرة اتنين” بمشاركة كبار النجوم

2020/01/23 | 01:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ روجت الفنانة المصرية منى زكي، لمسلسها الجديد”نمرة اتنين” ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، حيث نشرت مجموعة من الصور ، وعلقت قائلة: ” نمرة اتنين ..مشروع درامي مختلف هتشوفوه قريب”.من ناحية أخرى أعلنت الشركة المنتجة The Producer أن العمل الجديد يضم كوكبة ضخمة من نجوم الوطن […]

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