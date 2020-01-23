ريال مدريد يهزم سلامنكا بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

2020/01/23 | 01:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يهزم أونيونيستاس دي سلامنكا بنتيجة 3-1 ويتأهل لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

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