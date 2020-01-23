ريال مدريد يعبر عقبة سالامانكا في كأس اسبانيا

2020/01/23 | 01:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نجا ريال مدريد من مفاجآت كأس ملك إسبانيا بتأهله إلى ثمن النهائي بعد الفوز على مضيفه أونيونيستاس سالامانكا (3-1)، اليوم الأربعاء، في دور الـ32.

الريال تقدم بهدف عن طريق جاريث بيل في الدقيقة 18، قبل أن يعادل ألفارو روميرو النتيجة لصالح أونيونيستاس في الدقيقة 57، ليتقدم الضيوف مجددًا بهدف سجله خوان جونجورا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62، ثم أضاف إبراهيم دياز الهدف الثالث في الدقيقة 92.

سيطر الريال على مجريات اللعب منذ البداية، لكن الخطورة غابت عن كافة هجماته حتى نجح جاريث بيل في صيد شباك أصحاب الأرض من أول فرصة حقيقية بعد تسلمه كرة على صدره وسدد الكرة بيمناه إلى داخل الشباك.

وحاول أونيونيستاس الرد سريعًا بتسديدة صاروخية بعيدة المدى أطلقها خوان جونجورا، لكن ألفونس أريولا حولها ببراعة إلى ركنية.

هدأ إيقاع اللعب بعد ذلك وسط تقهقر أونيونيستاس للخلف، مع قلة حيلته في التقدم لمنطقة جزاء الفريق الملكي.

وكاد جيمس رودريجيز أن يضع بصمته في اللقاء من أول فرصة سنحت له، إذ تلقى تمريرة بينية من كاسيميرو داخل منطقة الجزاء، ليضعها بيمناه ساقطة من فوق الحارس برايس بيريرو، لكن العارضة حالت أمام تسجيله الهدف الثاني للضيوف.

ووصل أونيونيستاس بفرصة ثانية لمنطقة جزاء الريال، بعدما تلقى إيفان جاريدو تمريرة من ركنية، لينطلق بالكرة ويتوغل داخل المنطقة، قبل أن يسدد كرة طائشة ذهبت بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي (1-0)

وبعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الثاني، أهدر رودريجز فرصة تعزيز تقدم الريال بهدف ثانٍ، بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء، سددها بيسراه، لكن الحارس بيريرو أبعدها إلى ركنية.

وقام زين الدين زيدان بتبديل مبكر بعد دقائق معدودة، ليدفع بإبراهيم دياز بدلًا من مسجل الهدف الأول، جاريث بيل.

وفي الدقيقة 57، فجر أونيونيستاس المفاجأة بعدما انطلق ألفارو روميرو بالكرة وركض حتى توغله لمنطقة جزاء الريال، مطلقًا تسديدة بيسراه، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لأريولا، معادلًا النتيجة لأصحاب الأرض.

وأحبط الريال فرحة لاعبي سالامانكا بعد 5 دقائق فقط على هدف التعادل، بعدما نجح البديل دياز في تحويل كرة إلى داخل المرمى، ارتطمت بجونجورا، لتتحول إلى هدف بالخطأ في مرمى فريقه.

وحرم القائم الأيسر لمرمى أونيونيستاس الفريق الملكي من إطلاق رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض، بعدما رد الكرة مرتين من تسديدتين لدياز ولوكا يوفيتش.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح إبراهيم دياز في إضافة الهدف الثالث للريال بعد مجهود فردي، راوغ على إثره أكثر من لاعب، قبل التسديد في الشباك، ليقود فريقه للفوز (3-1).

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