يوفنتوس يقصي روما من كأس ايطاليا

2020/01/23 | 01:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تأهل يوفنتوس إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، عقب فوز كبير على روما بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بملعب أليانز ستاديوم بربع نهائي المسابقة.

أحرز أهداف يوفنتوس كل من كريستيانو رونالدو بالدقيقة 26، رودريجو بنتانكور بالدقيقة 38 وليوناردو بونوتشي بالدقيقة 47، فيما سجل بوفون هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح روما بالدقيقة 50.

وبهذا الفوز، تأهل يوفنتوس للدور نصف النهائي حيث سينتظر الفائز من مباراة تورينو وميلان.

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