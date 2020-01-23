اصابة عدد من المتظاهرين بنيران مسلحين في ساحة اعتصام البصرة

2020/01/23 | 01:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصيب عدد من المتظاهرين، اليوم الخميس، بنيران مسلحين مجهولين في ساحة اعتصام البصرة.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "مسلحين يستقلون سيارة مدنية، فتحوا النار على ساحة اعتصام البصرة في فلكة البحرية وسط المحافظة".

واضاف ان "الحادث اسفر عن وقوع اصابات في صفوف المعتصمين".

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