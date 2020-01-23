ترامب والرئيس العراقي يتفقان على استمرار الشراكة الأمنية المتضمنة مقاتلة داعش

2020/01/23 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافوس‭ (‬سويسرا‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ ‭ ‬بغداد‭ -‬البصرة‭ – ‬الزمان‭ ‬ اتفق‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ونظيره‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬عسكري‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬اثارتها‭ ‬قوى‭ ‬شيعية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بإخراج‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬من‭ […]

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