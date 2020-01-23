اغتيال ناشطة انسانية في البصرة وقطع الطرقات يوقف انتاج حقل الناصرية

2020/01/23 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬البصرة—‭ ‬الزمان‭ ‬‭ ‬قتل‭ ‬مسلحون‭ ‬ينتمون‭ ‬لمليشيا‭ ‬غير‭ ‬محددة‭ ‬ناشطة‭ ‬مدنية‭ ‬معروفة‭ ‬بخدماتها‭ ‬الانسانية‭ ‬بهجوم‭ ‬مسلح‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المطالبة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬إصلاحات‭ ‬سياسية‭ ‬طال‭ ‬انتظارها‭.‬وقال‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬البصرة‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬قتلت‭ ‬الناشطة‭ ‬المدنية‭ ‬جنات‭ ‬ماذي‭ ‬‭(‬49‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬بهجوم‭ […]

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