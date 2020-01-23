اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر.. وأنقرة:حفتر العقبة الوحيدة أمام السلام

2020/01/23 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬غراد‭ ‬تعطل‭ ‬مطار‭ ‬طرابلس‭ ‬عدة‭ ‬ساعات الجزائر‭-‬اسطنبول‭ – ‬طرابلس‭ – ‬الزمان‭ ‬ تستضيف‭ ‬الجزائر‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬اجتماعاً‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬‭”‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬الليبي‭”‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬للأزمة‭ ‬الليبية،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للخارجية‭ ‬الجزائرية‭.‬فيماعُلقت‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬لبضع‭ ‬ساعات‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية‭ ‬طرابلس،‭ ‬عقب‭ […]

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