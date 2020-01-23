تعرف على فوائد البطاطا الحلوة، تخفّف الالتهابات وتحارب البرد

2020/01/23 | 02:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتميز البطاطا الحلوة بالطعم اللذيذ والمميز كما انها تساعد في تخفيف الشعور بالجوع حين تزداد شهية الشخص على الطعام خلال أيام الطقس البارد.وتعتبر البطاطا الحلوة احد اكثر مصادر المعادن والعناصر الغذائية، كما أنّها تتضمن كميات عالية من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم، منها: – الفيتامين A – الألياف – الكالسيوم – مضادات الأكسدة ويمكننا التعرف […]

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