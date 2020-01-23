مخرج للفنان الراحل إسماعيل ياسين:”وشك كله بق”.. والأخير يذهب لطبيب تجميل

2020/01/23 | 02:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعرض الفنان الراحل إسماعيل ياسين، لمواقف كثيرة بسبب فمه الكبير ، الذى إشتهر وتميز به ، داخل الوسط الفني، بل أيضا قام بالغناء بفمه.وروى الفنان الراحل ، فى أحد اللقاءات ، عن موقفا تعرض له بسبب فمه الكبير ، حيث أنه كان يشارك فى فيلم علي بابا والأربعين حرامي الذي كان […]

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