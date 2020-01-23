تصريحات برهم صالح فی سویسرا بشأن الشهيد سليماني

2020/01/23 | 02:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال برهم صالح، إلى أن القائد الشهيد قاسم سليماني، كان "رمزا لإيران ونظام الأمن القومي الإيراني".وقال: "قاسم سليماني خاض القتال، بما في ذلك ضد داعش، ...

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