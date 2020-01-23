الفيفا يتوافق على استقالة جماعية للاتحاد العراقي لكرة القدم

2020/01/23 | 02:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل الاتحاد العراقي، استقالته الجماعية الى الفيفا بعد اتفاقه على تقديمها مع عدنان درجال، مقابل تنازل درجال عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد في المحاكم المحلية ومحكمة “كاس”.فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اوافقته على الاستقالة الجماعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وسيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأرسال نسخة من موافقته على […]

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