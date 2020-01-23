ولي العهد السعودي متهم بحادثة اختراق هاتف بيزوس

2020/01/23 | 02:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبيران في الأمم المتحدة، إن لديهما معلومات تشير إلى “احتمال ضلوع” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اختراق هاتف جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، في عام 2018.وبحسب الخبيران الامميان فأنه قد تم استخدام تطبيقاً تديره جهات اسرائيلية في عملية التجسس التي طالت هاتف مؤسس أمازون جيف بيزوس و ولي العهد السعودي […]

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