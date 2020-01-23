2020/01/23 | 03:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة امريكية خفيفة على متنها 4 أشخاص، على أرض مطار بالقرب من مدينة كورونا في مقاطعة كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم طائرة امريكية في ولاية كاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم طائرة امريكية في ولاية كاليفورنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).