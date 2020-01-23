الموارد المائية تنجز مشروعا يدعم تربية الاسماك

2020/01/23 | 03:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الموارد المائية، انجاز الوجبة الاولى من مشروع استخدام المياه الجوفية لتربية الاسماك في محافات بابل والديوانية وواسط.

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