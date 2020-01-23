صور .. تكشف اللون الازرق لهاتف iPhone 12 المقبل

2020/01/23 | 03:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أنتشرت أخبار جديدة من Max Weinbach تؤكد أن شركة ابل الامريكية تعمل على أطلاق هاتفها المقبل iPhone 12 Pro باللون الأزرق الداكن، ولقد إستعرضت التسريبات المصورة اللون الجديد للهاتف.أبل والتي تعتزم أطلاق هاتفها الجديد خلال شهر سبتمبر الحالي تنوي اضافة الوان جديدة من شأنها اعطاء تميز لسلسلة هواتف الايفون عن الاجيال السابقة، […]

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