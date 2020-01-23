بشكل رسمي تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي

2020/01/23 | 03:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الاهلي المصري بياناً يوضح فيه اختيار تركي آل الشيخ رئيساً شرفيا للنادي وذلك رداً على آل الشيخ، بخصوص الرئاسة الشرفية للنادي المصري.حيث قالت ادارة النادي في بيانها أن ” إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي وعودته من رحلة العلاج سالما لوطنه وأهله وكل محبيه” فيما أكدت على أن ” الاستقالة […]

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