الثقافة النيابية تؤكد تكثيف الجهود لتطوير قانون هيأة الاعلام والاتصالات

2020/01/23 | 04:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، تكثيف الجهود لتطوير قانون هيأة الاعلام والاتصالات لتشريعه داخل البرلمان.

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