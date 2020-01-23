مصادر بـ”الحشد” تنفي تعيين البصري خلفا للمهندس

2020/01/23 | 04:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نفى مصدران بهيئة الحشد الشعبي في العراق تعيين أبي علي البصري نائبا لرئيس الهيئة خلفا لأبي مهدي المهندس، الذي قتل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب بغداد.ونقلت شبكة “روسيا اليوم” عن المصادر قولها إن “الأنباء عن تعيين البصري غير صحيحة، حتى اللحظة، ولم يتخذ قرار مثل هذا في هيئة الحشد”.[…]

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