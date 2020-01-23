إيران تطلق جائزة “الشهيد سليماني” العالمية لـ”التضحية”

2020/01/23 | 04:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قررت إيران إطلاق جائزة عالمية للتضحية، وأطلقت عليها اسم “الشهيد سليماني”.وقال أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران سعيد رضا عاملين، إن أعضاء المجلس صادقوا على إطلاق الجائزة “التي اقترحها الشهيد قاسم سليماني، وستحمل اسم الشهيد سليماني، لتقدم إلى المضحين على الصعيد الدولي”.وأوضح عاملي أن أعضاء المجلس “وجهوا الشكر والتقدير للشعب […]

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