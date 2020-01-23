مكتب “إياد علاوي” ينفي أنباء وفاته ويتهم بمحاولة اغتياله

2020/01/23 | 04:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نفى المكتب الإعلامي لزعيم تحالف العراقية إياد علاوي، الأنباء التي تحدثت عن وفاته إثر جلطة أصيب بها.وأكد المكتب في بيان تابعته المستقلة أن “هذا الخبر عار عن الصحة تماما، وعلاوي يتمتع بصحة جيدة ويقف مع أبناء شعبنا المنتفض بقوة، والرافض للهيمنة الأجنبية، سواء كانت إقليمية أو دولية”، داعيا إلى توخي الدقة بنقل […]

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