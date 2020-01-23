المرور السعودي يكافئ السائقين بجوائز تصل لـ10 سيارات

2020/01/23 | 04:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كافأت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي المركبات الملتزمين بقواعد المرور، وذلك بتقديم مكافآت مالية وسيارات.وذكرت صحيفة “نجران” أن المكافآت شملت شهادات تقديرية لعدد من قائدي المركبات الملتزمين بتطبيق القواعد المرورية أثناء قيادتهم على الطريق، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق.ونشرت الإدارة فيديو يوثق تتبع فريق من حملة “خلك 80” لعدد […]

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