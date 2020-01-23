أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة الأولى و الثانية “هندسة اتصالات والكترون”

2020/01/23 | 04:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هااام أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة الأولى و الثانية 2020 (هندسة اتصالات+هندسةالكترون) أعلنت وزارة الاتصالات عن دعوة الاختصاصات أدناه , فيجب على كب المرشحين للمقابلة الحضور لمقر الوزارة الموجود في : منطقة المأمون مجاور برج بغداد الساعة 10 صباحا هندسة اتصالات + هندسة الكترون 1- الوجبة الأولى2020: يوم الأحد 26/01/2020 من التسلسل […]

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