“علوم حاسبات” أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة الأولى و الثانية 2020

2020/01/23 | 04:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هااام أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة الأولى و الثانية 2020 علـوم حاسبـات أعلنت وزارة الاتصالات عن دعوة مقابلة الاختصاصات أدناه , فيجب على كب المرشحين للمقابلة الحضور لمقر الوزارة الموجود في : منطقة المأمون مجاور برج بغداد الساعة 10 صباحا علـوم حاسبـات 1- الوجبة الأولى2020: يوم الاربعاء 29/01/2020 من التسلسل رقم 01 […]

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