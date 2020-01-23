المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة 1 و2 و3 معهد الاتصالات + تبريد وتكييف + …

2020/01/23 | 04:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة 3/2/1 دبلـوم معهد الاتصالات + تبريد وتكييف + كهرباء + دبلوم ادارة + ميكانيك + دبلوم إدارة/ مخازن + دبلوم حاسبات + تراسل

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