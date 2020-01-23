كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا ؟

2020/01/23 | 04:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية، جدلا كبيرا ومخاوف من انتقاله حول العالم، وقتله مزيدا من الضحايا دون إدراكهم لكيفية التصدي له.

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