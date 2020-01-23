أميركا تشمل دول جديدة بقرار «حظر السفر» إلى أراضيها

2020/01/23 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيسبع دول جديدة ستضاف إلى قائمة الولايات المتحدة لحظر السفر، في خطوة قد تؤدي لتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول المعنية.وتضم القائمة الجديدة، روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.وقالت وسائل إعلام أميركية، إن قائمة الدول هذه ليست نهائية، وقد يتم تغييرها.ومن المتوقع أن تواجه بعض الدول حظرا على بعض أنواع التأشيرات فقط.ولدى سؤاله عن حظر السفر، قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، إن الإدارة «تواصل النظر في ذلك».وأضاف «إنه أمر قيد المراجعة كل ستة أشهر.ما زلنا نفعل ذلك.لقد فعلنا ذلك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كل ستة أشهر.هذا جزء من العملية»، رافضا تقديم جدول زمني للإعلان.وفي عام 2018، أيدت المحكمة العليا النسخة الثالثة من حظر السفر، بعد الطعن في التكرارات السابقة في المحكمة.وتقيد السياسة الحالية الدخول من سبع دول بدرجات متفاوتة، هي: إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، إلى جانب فنزويلا وكوريا الشمالية.وقد تمت إزالة تشاد من القائمة في أبريل الماضي، بعد أن قال البيت الأبيض إن البلاد «حسنت الإجراءات الأمنية».وتستند الخطط، التي لا تزال قيد المراجعة، إلى مدخلات مشتركة بين الوكالات من وزارتي الأمن الداخلي والدولة، وكذلك البيت الأبيض، وفقا للمسؤول.وتأتي الذكرى السنوية الأولى لحظر السفر - وهو أمر تنفيذي صدر في 27 يناير 2017 موقع من قبل الرئيس دونالد ترامب بتعليق إعادة توطين اللاجئين ومنع المواطنين من سبع دول ذات غالبية إسلامية - في نهاية الشهر.

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