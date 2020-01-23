محافظ البصرة يوجه بشمول موظفي العقود بتخصيصات القطع السكنية

2020/01/23 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / رائد محمد وجه محافظ البصرة المهندس أسعد عبدالامير العيداني، بشمول موظفي العقود في دوائر الدولة، بتخصيصات قطع الاراضي السكنية أسوة بالموظفين الدائميين.وقال مدير قسم الإسكان في ديوان محافظة البصرة مهند يوسف يعقوب، إن توجيه محافظ البصرة جاء وفقا لقرار مجلس الوزراء، القاضي بتكييف اوضاع المتعاقدين أسوة بموظفي الملاك الدائم،وفي سياق متصل نوه مدير قسم الإسكان، إلى أن الأسبوع القادم، سيشهد إجراء القرعة الالكترونية للمواطنين المتقدمين للحصول علي قطع اراضي سكنية والبالغ عددهم (٢٤٠ الف متقدم)، يتنافسون على (٥٠٠٠) قطعة سكنية أعدت مسبقا كمرحلة أولى .

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