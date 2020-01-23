برهم صالح يتناسى من أهدی السلام لقصر السلام

2020/01/23 | 07:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- یستعد الشعب العراقي لیقول کلمته حول رفض الوجود الامریکي علی ارض الرافدین خلال المسیرات الملیونیه الجمعة....

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