حزب الدعوة ينعى قائد قوات الشهيد الصدر الاول

2020/01/23 | 08:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى حزب الدعوة، اليوم الخميس، قائد قوات الشهيد الصدر وامر اللواء 25 في الحشد الشعبي الفريق عبد الكريم خضر العزي الذي توفي اثر مرض عضال.

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