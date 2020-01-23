2020/01/23 | 08:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت حرائق الغابات الأسترالية عن سر قديم كان مدفونًا تحت الغطاء النباتي لمئات السنين، وهو نظام مائي غامض ومفصل اكتشف بالصدفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرائق الغابات الأسترالية تكشف عن سر عمره أكثر من 6 آلاف عام ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرائق الغابات الأسترالية تكشف عن سر عمره أكثر من 6 آلاف عام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).