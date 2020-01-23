العراق.. أول تصريح من تحالف الفتح حول لقاء ’صالح’ بـ’ترامب’

2020/01/23 | 08:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، لقاء الرئيس العراقي برهم صالح بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر دافوس المقام في سويسرا بأنه لا يمثل الم...

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