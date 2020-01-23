المثنى تدعو الرئيس بارزاني للعب دور حيال أزمات العراق

2020/01/23 | 09:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس بارزاني مع وفد من محافظة المثنى برئاسة محافظها احمد منفي جودة – صورة: مقر البارزاني

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