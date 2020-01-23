2020/01/23 | 09:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن اعتقال متهمين اثنين يبتزان سائقي الشاحنات على الطريق السريع، مبينة ان الاعتقال تم بالتعاون مع المتظاهرين.

وقال إعلام الشرطة، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "مفارز تابعة لمركز شرطة البطحاء تمكنت بالتعاون مع المتظاهرين من القاء القبض على متهمين اثنين يقومان بابتزاز سائقي الشاحنات على الطريق السريع الدولي مقابل عبور عجلاتهم بمبلغ قدره (٢٥) الف دينار".

وبيّنت إن "ذلك جاء بعد معلومات استخبارية دقيقة وتعاون كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

والجدير بالذكر إنه في وقت سابق أعلن المعتصمين عن براءتهم من الذين يحاولون ابتزاز المواطنين وسائقي الشاحنات مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الجهات الأمنية حفاظا على الامن والاستقرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين اثنين يبتزان سائقي الشاحنات على الطريق السريع في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين اثنين يبتزان سائقي الشاحنات على الطريق السريع في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).