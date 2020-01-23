2020/01/23 | 09:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت جهات نيابية عراقية عن حراك يدعو الرئيس صالح إلى إرسال اسم المرشح إلى البرلمان لحسم الأمر داخل القبة البرلمانية بعيداً عن الكتل السياسية.

ودعا رئيس لجنة العشائر في مجلس النواب الشيخ عبود العيساوي، في تصريح لجريدة "الصباح" شبه الرسمية، إلى "‏سرعة إنهاء ملف تكليف شخصية مقبولة من حراك الاحتجاج وبقية اطياف المجتمع".

كما ودعا ايضاً إلى "تغليب المرونة في لقاءات الكتل السياسية وترك الموقف المتصلب والمصالح الحزبية الضيقة".

وقالت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، خالدة خليل، إن "الكتل الكردستانية ستساند أي مرشح مقبول من الحراك الاحتجاجي والتحالفات البرلمانية داخل مجلس النواب، بما يحقق الاستقرار".

فيما دعا رئيس كتلة بيادر الخير محمد الخالدي، رئيس الجمهورية، إلى "حسم الامر وتكليف رئيس للوزراء".

وبين الخالدي أن "عدداً من النواب جمعوا تواقيع لدعوة الرئيس صالح إلى إرسال اسم المرشح إلى البرلمان لحسم الأمر داخل القبة البرلمانية بعيداً عن الكتل السياسية، مشدداً على ضرورة أن يحسم رئيس الجمهورية الموقف بشكل سريع".

من جانبه لفت النائب عن الصابئة المندائية نوفل الناشئ إلى أن "تأخر تشكيل الحكومة انتج فريقين، فريق الاحزاب وفريق الشعب"، مضيفاً أن "الصراعات بين الكتل السياسية على ترشيح رئيس للوزراء ستؤثر في مواصفات الشخصية المرشحة للمنصب وستكون دون المستوى المطلوب".

وأكد الناشي أن "هناك اتفاقاً على شخصية معينة، لم يسمها، وننتظر رئيس الجمهورية للبت بتسمية الشخصية المرشحة للمنصب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك نيابي وجمع تواقيع لحسم تسمية رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك نيابي وجمع تواقيع لحسم تسمية رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).