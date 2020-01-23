رياض حسن محرم - أزمة اليسار المصرى .. أزمة منهج أم خلل بنيوى؟

2020/01/23 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم لم يعد للحديث عن الحزب اللينينى أثر حقيقى فى الواقع، فالحزب الجماهيرى الضخم الذى يموّل بملاليم الفقراء أصبح جزءا من التراث الماركسى، فمعظم الماركسيين اليوم يغردون منفردين، ربما أن المأمول حاليا هو تيار يسارى قوى يتوازن مع تاريخه، ودوره الموازن فى الواقع والحاجة التاريخية الى وجوده لكى يتعادل الوضع، فلكى تنتظم الجماهير في عمل مشترك يجب أن يتوفر لهم مجموعة من الشروط أهمها هدف أو أهداف يتوافقون على ت......

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