ناجح شاهين - إحياء ذكرى الهولوكوست في اسرائيل

2020/01/23 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_شاهين إحياء ذكرى الهولوكوست في إسرائيل" لن أستغرب إن طالب المحتفلون بذكرى الهلوكوست غداً بأن يدفع العرب والفلسطينيون تعويضات مالية وأراض واسعة تكفيراً عن دور أمين الحسيني ودورهم عموماً في قتل الهيود."ربما أن كارثة قد وقعت وأحرق فيها ملايين اليهود الألمان.وربما أن ذلك لم يحدث بالشكل الشائع.ومن المرجح أن يهوداً كثراً قد ذهبوا ضحية لجنون النازية.ولكن الأرقام المقترحة من قبل الصهيونية وأصدقائها ......

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