سعيد الكحل - الخوانجية ملّة واحدة.

2020/01/23 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل كشفت قضية ليلى الصرغاني عن عدة حقائق لطالما تم تجاهلها أو استصغارها.فالأشخاص والتنظيمات الحزبية أو الدعوية تحكم عليها مواقفها لا أدبياتها ، أفعالها لا أقوالها .وتشاء الأقدار أن تتوالى فضائح الإسلاميين الذين لا يكفّون عن التظاهر بحسن الخلُق واستحضار الله في كل تصرفاتهم ، وأنهم ــ كما قال عبد الإله بنكيران ذات يوم "خدامين مع الله".لقد جعلوا من الدين تجارة مبرحة أوصلتهم إلى مراكز القرار في الدولة ......

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