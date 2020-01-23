وزير المالية اللبناني: عودة سعر صرف الليرة لما كان عليه مستحيلة

2020/01/23 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني إن عودة سعر صرف الليرة أمام الدولار لما كان عليه مستحيلة، مضيفا أن الحكومة الجديدة -التي عقدت أول اجتماعاتها اليوم- ستضع الأطر القانونية لحماية الوضع المالي والمودعين والقطاع المصرفي، وستجري إصلاحات في مجال المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير وزني -في تصريحات لقناة "إل بي سي"- أن كبح سوق الصرف الموازية (السوق السوداء) سيكون مرتبطا بعمل الحكومة، مشيرا إلى أن وقف انهيار الاقتصاد اللبناني ممكن، ولكنه يتطلب دعما أجنبيا.

وقفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى مستويات قياسية؛ إذ ناهز اليوم في محلات الصرافة ألفي ليرة لكل دولار، وذلك بعدما كان بحدود 2500 ليرة الأسبوع الماضي.



في المقابل، فإن سعر الصرف الرسمي بقى في حدود 1507 ليرات، وقد فقدت العملة اللبنانية في الأسابيع القليلة الماضية أكثر من 60% من قيمتها في السوق السوداء، مدفوعة بالأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وشدد الوزير اللبناني على أن بلاده تحتاج إلى مساعدة من الخارج لإنقاذها من وضع يجبر الناس على استجداء الدولارات في البنوك، ويثير الخوف على ودائعهم.

وفي سياق متصل، صرح وزير المالية اللبناني -في مقابلة مع قناة الجزيرة- بأن "الأهم هو تنظيم عمليات التحويلات المالية والسحب من المصارف بشكل قانوني"، مضيفا أن تغيير حدود السحب المالي من المصارف يرتبط بتطورات الأوضاع المقبلة، وأشار إلى أن مصرف لبنان المركزي سينظم عمليات التحويلات، وسحب الأموال كي تتسم بالشفافية والوضوح.

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