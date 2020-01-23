2020/01/23 | 09:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور… تساقط امطار غزيره في واسط والدفاع المدني يستنفر طاقاته ويتدخل لسحب المياه المتساقطه،وسط ترحيب وثناء من قبل الأهالي واصحاب المهن المختلفة. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/23 | 09:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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