المتحدث باسم الصدر:الصدررفض عروض كثيرة من اجل لقاء مع الولايات المتحدة

2020/01/23 | 09:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف صلاح العبيدي، المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء 22 كانون الثاني 2020، عن رفض الصدر عروض كثيرة من اجل لقاء مع الولايات المتحدة، وفيما حدد اهداف […]

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