الموقف المروري في بغداد اليوم الخميس 2020/1/23


الموقف المروري في بغداد اليوم الخميس 2020/1/23
2020/01/23 | 09:33 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شارع حيفا زخم.

سريع القناة سالك.

سريع القناة من مدينة المائية باتجاه شارع فلسطين زخم.

طريق القادسية بتجاه الجادرية سالك.

جسر كراج الأمانة زخم.

ساحة ميسلون سالك.

تقاطع ملعب الشعب […]

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