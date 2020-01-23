2020/01/23 | 09:33 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شارع حيفا زخم.
سريع القناة سالك.
سريع القناة من مدينة المائية باتجاه شارع فلسطين زخم.
طريق القادسية بتجاه الجادرية سالك.
جسر كراج الأمانة زخم.
ساحة ميسلون سالك.
تقاطع ملعب الشعب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف المروري في بغداد اليوم الخميس 2020/1/23) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سريع القناة سالك.
سريع القناة من مدينة المائية باتجاه شارع فلسطين زخم.
طريق القادسية بتجاه الجادرية سالك.
جسر كراج الأمانة زخم.
ساحة ميسلون سالك.
تقاطع ملعب الشعب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف المروري في بغداد اليوم الخميس 2020/1/23) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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