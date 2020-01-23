الموقف المروري في بغداد اليوم الخميس 2020/1/23

2020/01/23 | 09:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارع حيفا زخم.سريع القناة سالك.سريع القناة من مدينة المائية باتجاه شارع فلسطين زخم.طريق القادسية بتجاه الجادرية سالك.جسر كراج الأمانة زخم.ساحة ميسلون سالك.تقاطع ملعب الشعب […]

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