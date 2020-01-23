النزاهة تتقصى أسباب تلكؤ مشروع ماء الرشيد وتقترح الحلول

2020/01/23 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن مسعفة بعد اعتقالها على جسر سريع محمد القاسم، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية افرجت عن مسعفة تم اعتقالها في وقت سابق من اليوم،

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء 22 كانون الثاني 2020، عن سبب بقاء "نزيف الدم" على الطريق الرابط بين بغداد و6 محافظات.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "د

بغداد اليوم _ الديوانية

انقذت فرق طبية حياة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من سكنة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، بعد ابتلاعه جسم غريب "سبرنك".

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن أحد الأطفال يبلغ من العمر 10 سنوات وصل إلى صالة عمليات الطوارئ

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