2020/01/23 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبى نداء ربه الكريم، امس الأربعاء، آمر اللواء 25 في الحشد الشعبي المجاهد الفريق كريم عبد الخضر الغزي (ابو جاسم الناصري) اثر مرض عضال.وتوفي المجاهد الفريق كريم عبد الخضر الغزي في احدى المستشفيات خارج العراق حيث كان يعالج فيها من المرض العضال الذي الم به.ولقد ترك المجاهد الغزي سفرا بطوليا خالدا في خدمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة آمر اللواء 25 في الحشد الشعبي المجاهد الفريق كريم عبد الخضر الغزي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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