هشام الهاشمي يغمز الاكراد وبرهم صالح

2020/01/23 | 09:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب و #الباحث السياسي “هشام الهاشمي” : القادة الأكراد ” برهم ونيجرفان” بكاريزما عالية ولسان سياسي محنك استطاعوا صيانة اسم العراق بكل مسؤولية وأمانة

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