بالتعاون مع المتظاهرين.. اعتقال اثنين يبتزان سائقي الشاحنات على السريع بذي قار

2020/01/23 | 09:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة شرطة ذي قار، الخميس، اعتقال متهمين اثنين يبتزان سائقي الشاحنات على الطريق السريع، مؤكده ان الاعتقال تم بالتعاون مع المتظاهرين.وذكر بيان للقيادة، إن "مفارز تابعة لمركز شرطة البطحاء، تمكنت بالتعاون مع المتظاهرين من القاء القبض على متهمين اثنين يقومان بابتزاز سائقي الشاحنات على الطريق السريع الدولي مقابل عبور عجلاتهم بمبلغ قدره (٢٥) الف دينار".وواضاف، ان "ذلك جاء بعد معلومات استخبارية دقيقة وتعاون كبير بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

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