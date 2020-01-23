2020/01/23 | 09:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجيفي عبر تويتر يكيل المديح للرئيس “برهم صالح” : نقدر عالياً شجاعة الرئيس صالح في القيام بواجباته الدستورية واختياره الوقوف مع مصالح الشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/23 | 09:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي عبر تويتر يكيل المديح للرئيس “برهم صالح” : نقدر عالياً شجاعة الرئيس صالح في القيام بواجباته الدستورية واختياره الوقوف مع مصالح الشعب) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي عبر تويتر يكيل المديح للرئيس “برهم صالح” : نقدر عالياً شجاعة الرئيس صالح في القيام بواجباته الدستورية واختياره الوقوف مع مصالح الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).