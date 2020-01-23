سعود قبيلات - الأميركيّ الذي انزلقت حياته في المغرب 52 عاماً ولم يلمس شيئاً..

2020/01/23 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات أتناول، في هذا الموضوع، قصَّة* ذات إيحاءات مهمّة ومحفِّزة للتفكير عن الريف المغربيّ، وهي للكاتب والموسيقيّ الأميركيّ بول بولز الذي أمضى معظم حياته (ما يُقارب 52 عاماً) في المغرب العربيّ إلى أنْ توفِّي هناك في العام 1999.وُلِدَ بولز في مدينة نيويورك في العام 1910.وفي العام 1931 زار مدينة طنجة للمرَّة الأولى بتوصية من الأديبة الأميركيّة جيرترود شتاين التي كانت مقيمة في فرنسا.بيد أنَّه لم ي......

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