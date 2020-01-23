ريتا عودة - ((ومضات مُتَوَهِّجَة))

2020/01/23 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة -*-((تفكير ايجابي))حَدِّق فِي الحُزْنِ وَقُلْ لَهُ: لَنْ تَهْزِمْنِي!-*-((السعادة قرار)) قدّمَتْ لي الحَيَاة كلَّ الأسبابِ لأكونَ تعيسة، لكنّني قررتُ أنْ أتدَفَّقَ سعادَةً.-*-أَلَمْ يَطْرقِ الفَرَحُبَابَكَ، هذا الفَجْر..!أَلَمْ يَشْرَبِ القَهْوَةَ مَعَكَ...؟أَلَمْ يَطْرُدْ مِنْ مَخْدَعِكَذَاكَ المَارِدَ الغليظَالمُسَمَّى: أَلَم..!......

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